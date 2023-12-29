Люксембурзькі принц і принцеса опублікували милі фото зі своїми маленькими синами

Принц Гійом та принцеса Стефанія вітали цього року свого другого сина – принца Франсуа. Перед Новим роком принц та принцеса опублікували в офіційному акаунті люксембурзької сім'ї кілька кадрів із їхньої нової сімейної фотосесії.

Сини пінця Гійома та принцеси Стефанії Люксембурзьких / Фото: instagram.com/courgrandducale

На знімках Стефанія зазнімкована у бежевому светрі та чорних штанах, у неї на руках сидить малюк Шарль у джинсах та теплому светрі, а його брат принц Франсуа зображений на роках у свого батька принца Гійома в такому самому светрі, як і його старший брат.

Принц Гійом та принцеса Стефанія Люксембурзькі з синами / Фото: instagram.com/courgrandducale

Нагадаємо, зовсім нещодавно стало відомо, що принцеса Люксембурзька Олександра вагітна первістком. Вона та її чоловік Ніколя Багорі, які зіграли весілля навесні, скоро теж стануть батьками.

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