Made in Ukraine: 10 українських брендів, які варті уваги

З нагоди Дня Незалежності України ми підготували для вас добірку з 10 вітчизняних брендів, які вас здивують. На них варто звернути увагу, адже кожен із них вкладає свою душу і любов у те, що створює. Наше рідне українське – найкраще. Українці – найталановитіші. Ми здатні створювати красивий і якісний продукт. І зараз, як ніколи, важливо підтримувати все українське.

Вишиванки "Вільні люди"

"Вільні люди" – бренд сучасного вишитого одягу, натхненний українською історією та культурою. Він народився у 2014 році під час Революції гідності, коли головною цінністю українців стало прагнення до свободи. Творці бренду відроджують забуті традиції, використовуючи звичну українську вишивку. Кожна їхня сорочка створена із сенсами та змістом. На їхніх виробах можна побачити символи перемоги, колоски пшениці, літак "Мрія", який знищили окупанти, рядки з інтимної лірики Івана Франка.

Olenka Didyk ethnic studio

Студія етнографині і дизайнерки Олени Дідик займається відтворенням автентичних українських народних строїв. Різноманітність стилізованих традиційних вбрань захоплює: вовняні і жакардові спідниці, сорочки, керсетки, кохти, кишені на поясі, шовкові хустки і кісники. Зазвичай все шиється в одному екземплярі. До речі, Олена Дідик у 2017 році була стилісткою номеру-відкриття другого півфіналу пісенного конкурсу "Євробачення", який відбувся у Києві.

Хустини Lady Di atelier

Lady Di atelier – особливий бренд, який через моду доносить суспільству тему інклюзії та толерантності. У цьому першому інклюзивному ательє в Україні працюють люди з інвалідністю, які олійними фарбами малюють картини. Їх потім фотографують і переносять на шовкові хустини. Кожен принт має свого автора і наставника. Щомісяця кожен автор отримує 10% від продажу хустин як гонорар за власний принт. Завдяки засновницям бренду Ярині Янчак та Ірині Ляховенко жінки і діти з інвалідністю мають постійну роботу, отримують зарплату і, найголовніше, – почуваються потрібними.

Виноробня Biologist

На Київщині, у селі Лісники – на землях, де століттями вирощували виноград для Видубицького монастиря, розташована крафтова виноробня Biologist. Її власник і винороб Ігор Петренко працює з вином вже майже 30 років. Виноробня може похизуватися біодинамічним вином, при створенні якого усі фази вирощування, поливу і підживлення винограду узгоджують із космічними ритмами Сонця, Місяця й інших планет та зірок. Її виноградники знаходяться у Київській та Одеській областях. Лінійка виноробні налічує 29 унікальних вин. Бренд має сорти винограду на будь-який смак: Піно Нуар, Каберне Совіньйон, Мюллер-Тургау, Грюнер Вельтлінер, Рислінг, Шардоне, Сухолиманський, Аліготе та інші. Справжньою перлиною марки є лімітоване вино Марево, яке виробляється раз на три роки з підв'яленого винограду. Щороку виноробня виробляє 40 тисяч пляшок п'янкого напою. До виноробні можна завітати на екскурсію та дегустацію.

Браталівська сироварня

На Житомирщині, у селі Великий Браталів, у травні 2023 року відкрилася сімейна Браталівська сироварня, яка виготовляє натуральні крафтові витримані сири за авторськими рецептами. Ідея створення сироварні у її власника Сергія Іванкевича зародилася у 2021 році, як частина проєкту "Екотуризм на селі". Тоді у населеному пункті через відсутність дітей і самої будівлі закрили школу. Залишилися лише руїни серед мальовничої місцевості – на пагорбі біля лісу, оточеного широкими полями, яка на початку 20-го століття була резиденцією славетної родини Терещенків. Так у Сергія і виникло бажання перетворити цю красу в осередок екотуризму. Для виробництва сирів використовують коров'яче молоко від місцевих фермерів. В асортименті є напівтверді і тверді сири, які мають термін визрівання від трьох до шести місяців, а також свіжі мʼякі сири типу моцарела: бурата, страчатела, халумі і рикота. Власник сироварні також має пасіку з 50-ти вуликів, де виробляє поліський мед, який чудово поєднується з їхніми сирами.

Косметика VESNA

Сімейний бренд рослинної натуральної косметики Vesna, заснований у 2015 році Інною Скаржинською та Вікторією Масловою. Повномасштабне вторгнення і розграбування лабораторії та фірмового магазину у Бучі не зламали їхнього бажання створювати якісний український продукт. Вони відновили виробництво і виготовляють доглядову косметику у власній сучасній лабораторії з рослинної сировини, яку самі вирощують, збирають, сушать і екстрагують.

Сумки Old Town Leather

Вінницький бренд, який займається пошиттям сумок, гаманців та аксесуарів із якісної натуральної шкіри. Усі вироби створюються вручну. Має широку палітру кольорів. Виконують індивідуальне гравіювання. В усіх виробах використовують італійську фурнітуру високої якості.

Майстерня пана Клима

Сімейна майстерня створює сучасні прикраси ручної роботи, у яких поєднує сталь і традиційну вишивку. Серед виробів представлені сережки, пекторалі з намистинами, чокери, браслети, гребінці і метелики. Прикраси є уособленням краси і ніжності, які втілюються у традиційній вишивці, розповсюдженій ще з давніх часів на території всієї України. Вони також символізують силу, міць і стійкість, що втілюється у металевій основі.

Kaya Parfums

Український виробник парфумів із Ужгорода. Бренд також виготовляє парфуми, спреї та аромадифузори на замовлення. Для їхнього створення використовують якісні і безпечні складові та найкращі парфумерні масла з різних країн світу. Жоден із компонент не тестуються на тваринах.

Взуття Madiro

Український сімейний бренд взуття, заснований у 2000 році. Взуття відшивають на власному виробництві у самому центрі Львова. В асортименті: туфлі, черевики, ковбойки, челсі, ботфорти і кросівки. Із початком повномасштабного вторгнення бренд розпочав виготовляти тактичне взуття для військових.

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