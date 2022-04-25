Мадонна з Київського метро: українська мама з немовлям стала іконою у храмі Неаполя

Світлина угорського фотографа, який зафіксував, як українка, ховаючись від обстрілів, у київській підземці годує свою крихітну донечку, перетворилася на ікону в італійському храмі.

Жінка з немовлям у метро - це киянка Тетяна Блізняк: на фото угорського журналіста видання Teleks Андраша Фьольдеша вона годує двомісячну доньку Марічку. Андраш опублікував фото у своєму інстаграмі. Воно за день розлетілося Мережею і стало вірусним. Його побачила художниця з Дніпра і зобразила жінку з дитиною - а далі цей малюнок опинився в неапольському храмі. Історію українки, яка поєднала кілька міст на мапі Європи, розказала кореспондентка ТСН Наталка Волосацька.

Зараз Тетяна та її чотиримісячна Марічка у безпеці, вона згадує 25 лютого, коли з чоловіком та мопсом на імʼя Фібі спустилася в метро, де і була зазнімкована. В той день на станції метро "Універсітет" вона чекала на потяг до Львова цілу ніч:

"Всі думки були тільки щоб врятуватися, щоб врятувати свою доньку. Ми постелили ковдру на підлогу, я сіла її годувати, ніхто ні про що не підозрював, якраз в цей момент спускаються журналісти і вони нас побачили".

Щемливе фото вмить розлетілося Мережею, де його побачила художниця з Дніпра Марина Соломенникова. Буквально за одну ніч під звуки сирени вона намалювала той малюнок, який згодом опиниться в італійському храмі. Сучасна Мадонна у худі - Тетяна з дитиною на руках - стала образом усіх українських матерів, що рятували свою малечу від війни.

"Я уособила просто всіх жінок України, які в той час ховалися у метро, десь там у підвалах, - пояснює мисткиня, - це якась така сучасна інтерпретація ікони, але там дівчина сидить в худі, видно позаду ту рекламу, схема метро, і мені здається це чудово поєдналося".

Використати цю ілюстрацію попросив український греко-католицький священник В'ячеслав Окунь. Він зараз навчається у Римі і править служби для наших біженців у передмісті Неаполя. Саме там - у храмі Святого Власія Мученика - виставили цей образ.

"Образ відсилає до тих страждань, які пережила Богородиця, котра мусила втікати від переслідування Ірода, вона була біженкою в Єгипті, цей біблійний персонаж, біблійна історія Марії, Ісуса, Йосифа, котрі втікають, вона дуже близька зараз до наших реалій". - каже В'ячеслав Окунь.

Мадонну з київського метро тут роздивляються не лише біженці, італійці дивляться, читають і говорять про війну в Україні, але ця ікона, цей погляд жінки дає їм більше розуміння того, що зараз у нас відбувається.

Тетяна, яка надихнула художницю на створення образу, що став іконою, зізнається: що її історія набуде такого повороту не очікувала, та вважає, що це не дуже радісна слава. Каже, з художницею, що намалювала її, познайомилася в соцмережах, вдячна їй. Сподівається, цей образ стане підтримкою для усіх вимушених переселенців:

"Я думаю, вона виконує місію як символа, і для всіх наших людей, які поїхали туди від війни є якоюсь як підтримкою, можливо, вона їх надихає вірити в нашу перемогу, триматися на чужині".

Як українська мама з немовлям стала образом у храмі Неаполя

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