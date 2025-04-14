Мають закоханий вигляд: опубліковано особисте фото принцеси Євгенії та її чоловіка Джека

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

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Джек та Євгенія вирушили до Бахрейну перед Гран-прі 2025 року, де до них приєдналися ще кілька ключових членів британської королівської родини, зокрема старша сестра принцеси – Беатріс, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці, Зара Тіндалл та Пітер Філліпс.

Саме чоловік принцеси Беатріс і опублікував це миле особисте фото Євгенії та Джека з поїздки у своїх історіях в Instagram. На рідкісному знімку Джек з любов'ю обіймає дружину за плече, а Євгенія усміхається.

Принцеса Євгенія та її чоловік Джек / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Принцеса з'явилася на заході у смарагдовій сукні з розрізом на подолі від бренду Reformation і була взута у білі кеди, а її чоловік був у піджаку, білій сорочці та штанях. Джек також широко усміхався у кадрі.

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Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував у сторіз і своє особисте фото з дружиною принцесою Беатріс. Кілька місяців тому пара вдруге стала батьками, але їхні маленькі доньки певно залишилися в Лондоні, поки їхні батьки перебувають у цій поїздці.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці