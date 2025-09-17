ТСН у соціальних мережах

Макіяж Меган Маркл: візажист герцогині Сассекської розкрив головні секрети

Візажист Меган Маркл розкрив секрет її легкого макіяжу, який герцогиня носить у третьому сезоні її шоу «З любов’ю, Меган».

Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Деніел Мартін розповів, що цього разу макіяж Меган легший, свіжіший і лаконічніший: м’яко окреслені очі та легкий шар тонального крему. Цей образ підкреслює її природне сяйво і має невимушений вигляд перед камерою.

Мартін розповів Vogue, що макіяж герцогині Сассекської цього сезону «набагато легше, ніж минулого», що відображає його підхід «менше означає більше». Також візажист розкрив які продукти він використовує, щоб зробити такий мейк.

Зволоження має вирішальне значення, тому він використовує кілька шарів засобів догляду за шкірою Tatcha (включаючи сироватку і один з кращих зволожуючих кремів для обличчя), щоб створити гладку, сяйливу основу перед будь-яким макіяжем, пише womanandhome.com.

Далі майстер працює з палеткою Make Up Forever у ніжних коричневих тонах, щоб надати очам Меган виразності, а за допомогою крему-бронзера Chanel Les Beiges Healthy Glow Bronzing Cream піднімає вилиці, не створюючи ефекту надмірного скульптурування. Брови Меган мають натуральний вигляд, як і губи, що робить макіяж стриманим.

Заключним етапом є пудра, але у потрібних місцях. До речі, Мартін робив Меган та її весільний макіяж 2018 року.

Меган Маркл в день свого весілля з принцом Гаррі / © Associated Press

Меган Маркл в день свого весілля з принцом Гаррі / © Associated Press

«Потрібно розуміти, де саме необхідно вирівняти тон шкіри», — пояснив Мартін. Де припудрювати, а де ні. Я хотів, щоб її шкіра мала здоровий і сяйливий вигляд, але була не надто блискучою і не надто матовою».

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як королева Камілла доглядає за шкірою свого обличчя і які засоби є в її косметичці.

