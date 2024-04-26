Макрони на благодійному матчі: президент – у футбольній формі, перша леді – в елегантному пальті

Перша леді Франції підтримала чоловіка під час благодійного футбольного матчу, у якому він зіграв.

Президент Франції Еммануель Макрон взяв участь у благодійному футбольному матчі Varietes Club на підтримку дітей в одній із лікарень Парижа. Гра відбулася на стадіоні Бернара Жиру в Плезірі.

Підтримати Макрона прийшла його дружина – Бріжит Макрон. Фотографи зазнімкували, як вони йшли, тримаючись за руки, щоб зробити знімок із дітьми.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Президент був одягнений у білу футбольну форму, гетри і бутси. А на першій леді було елегантне чорне двобортне пальто, синій в'язаний шарф, сині джинси-кльош і чорні ботильйони на грубій підошві і підборах.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила об'ємним укладанням, макіяжем смокі-айс і каблучками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон в окулярах і строгому костюмі відвідала пам'ятний захід.

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