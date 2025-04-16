Максима чи Летиція: порівнюємо образи у капелюхах двох європейських королев

Королева Максима та королева Летиція

Реклама

15 квітня в Амстердамі відбувся важливий захід — на запрошення короля Віллема-Александра Нідерланди відвідала султан Омана Хайтам бін Тарік Аль Саїд. Цього року відзначається 400-річчя морських відносин між двома країнами, тому король Віллем-Александр та королева Максима офіційно вітали гостя на Площі Дам.

© Getty Images

Максима з’явилася на цьому державному заході в елегантному вбранні, яке нагадувало костюми з першої колекції Christian Dior. Однак її образ був не від цього бренду. Королева носила цікавий жакет з вишивкою і декором, а також чорну спідницю довжини міді від її улюбленого бренду Natan.

Королева Максима / © Getty Images

Цікавою деталлю образу став оригінальний чорний капелюх. Також вона зібрала волосся у низький пучок, взула чорні туфлі на підборах і одягла чорні шкіряні рукавички.

Реклама

Цей головний убір королеви Нідерландів нагадав образ ще однієї дружини європейського Монарха — королеви Іспанії Летиції. У подібному капелюсі Летиція відвідала коронацію короля Чарльза 2023 року, але її аксесуар був доповнений ще й вуаллю в тон яскравої сукні.

Королева Летиція і її чоловік / © Associated Press

Королева Летиція і її чоловік / © Associated Press

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images