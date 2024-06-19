Мала чарівний вигляд: Камілла Готліб – онучка Грейс Келлі – на заході в Монте-Карло

Вже традиційно цей захід відвідують представники княжої родини.

Однак, крім князя Альбера II і княгині Шарлін, цей захід відвідала і чарівна Камілла Готліб — дочка Стефанії — молодшої дочки княгині Грейс Келлі та князя Реньє III. На заході вона з'явилася у вбранні трендового кольору марсала до підлоги.

Сукня мала однотонну спідницю з шифону, а ось ліф оформлений сітчастою тканиною з вишивкою бісером і камінням. Також у цієї сукні були рукави-флаттер. Доповнила Камілла своє вбрання гламурними босоніжками, вечірньою зачіскою, макіяжем та кількома браслетами The Love від Cartier.

Камілла Готліб / Фото: Getty Images

Також у межах кінофестивалю відбулася церемонія вручення премії "Золота німфа". Княгиня Шарлін одягла на захід білий комбінезон із мереживними вставками від бренду Elie Saab.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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