Мала чарівний вигляд: Камілла Готліб – онучка Грейс Келлі – на заході в Монте-Карло

У Монако відбулася церемонія закриття 63-го Телевізійного фестивалю у Монте-Карло.
Вже традиційно цей захід відвідують представники княжої родини.
Однак, крім князя Альбера II і княгині Шарлін, цей захід відвідала і чарівна Камілла Готліб — дочка Стефанії — молодшої дочки княгині Грейс Келлі та князя Реньє III. На заході вона з'явилася у вбранні трендового кольору марсала до підлоги.
Сукня мала однотонну спідницю з шифону, а ось ліф оформлений сітчастою тканиною з вишивкою бісером і камінням. Також у цієї сукні були рукави-флаттер. Доповнила Камілла своє вбрання гламурними босоніжками, вечірньою зачіскою, макіяжем та кількома браслетами The Love від Cartier.
Також у межах кінофестивалю відбулася церемонія вручення премії "Золота німфа". Княгиня Шарлін одягла на захід білий комбінезон із мереживними вставками від бренду Elie Saab.
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