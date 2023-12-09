Мала чарівний вигляд: Софі, герцогиня Единбурзька, на різдвяному концерті Кейт

Для заходу вона одягла пальто кольору, який поєднувався з відтінком її очей.
Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала святковий захід у Лондоні – концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві під назвою "Разом на Різдво". Захід вже третій рік поспіль організовується принцесою Уельською. Цього року захід Софі відвідала без чоловіка та дітей.
Одягла Софі трикотажну фактурну сукню молочного відтінку від бренду ME+EM, у якої були довгі рукави та висока горловина.
Сукню герцогиня поєднала з довгим блакитним пальтом від бренду Suzannah London і вона його носила розстебнутим. Відтінок верхнього одягу гарно поєднувався з відтінком її очей.
Також Софі додала в образ аксесуари коричневого кольору — замшеві чоботи Gianvito Rossi і сумку на широкій ручці від Isabel Marant. Волосся жінка зібрала у просту та милу зачіску, а вуха прикрасила золотими сережками.
Також у білому вбранні цього року на заході з'явилася сама принцеса Кейт. Вона вибрала монохромний штанний аутфіт, який поєднала із сережками від Van Cleef & Arpels із золотом та перламутром.
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