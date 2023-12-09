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Мала чарівний вигляд: Софі, герцогиня Единбурзька, на різдвяному концерті Кейт

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Мала чарівний вигляд: Софі, герцогиня Единбурзька, на різдвяному концерті Кейт

Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Для заходу вона одягла пальто кольору, який поєднувався з відтінком її очей.

Софі, герцогиня Единбурзька, відвідала святковий захід у Лондоні – концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві під назвою "Разом на Різдво". Захід вже третій рік поспіль організовується принцесою Уельською. Цього року захід Софі відвідала без чоловіка та дітей.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images
Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Одягла Софі трикотажну фактурну сукню молочного відтінку від бренду ME+EM, у якої були довгі рукави та висока горловина.

Сукню герцогиня поєднала з довгим блакитним пальтом від бренду Suzannah London і вона його носила розстебнутим. Відтінок верхнього одягу гарно поєднувався з відтінком її очей.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images
Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Getty Images

Також Софі додала в образ аксесуари коричневого кольору — замшеві чоботи Gianvito Rossi і сумку на широкій ручці від Isabel Marant. Волосся жінка зібрала у просту та милу зачіску, а вуха прикрасила золотими сережками.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Associated Press
Софі, герцогиня Единбурзька / Фото: Associated Press

Також у білому вбранні цього року на заході з'явилася сама принцеса Кейт. Вона вибрала монохромний штанний аутфіт, який поєднала із сережками від Van Cleef & Arpels із золотом та перламутром.

Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / © Associated Press
Принцеса Уельська Кетрін із сім'єю / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
30
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