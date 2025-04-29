Мала ефектний вигляд: пані мер Маніли у блузці з квітковими аплікаціями з'явилася на жалобній церемонії

Хані Лакуна / © Associated Press

Реклама

Пані мер столиці Філіппін — Хані Лакуна — разом із прем’єр-міністром Японії Ісібою Сіґерою взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національному герою Філіппін Хосе Рісалю в Манілі.

Лукана з’явилася там в ефектному образі у класичних кольорах. На ній була чорна сукня, зверху якої вона одягла легку елегантну білу блузку з пишними рукавами, прикрашену чорними квітковими аплікаціями.

Хані Лакуна / © Associated Press

У Хані було стильне укладання, яскравий макіяж із помадою рубінового відтінку, нюдовий манікюр і діамантові сережки-цвяшки у вухах.

Реклама

Хані Лакуна / © Associated Press