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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
1 хв

Мала ефектний вигляд: пані мер Маніли у блузці з квітковими аплікаціями з'явилася на жалобній церемонії

59-річна Хані Лакуна у чорно-білому вбранні вшанувала пам'ять загиблого героя Філіппін.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Хані Лакуна

Хані Лакуна / © Associated Press

Пані мер столиці Філіппін — Хані Лакуна — разом із прем’єр-міністром Японії Ісібою Сіґерою взяли участь у церемонії покладання вінків до пам’ятника національному герою Філіппін Хосе Рісалю в Манілі.

Лукана з’явилася там в ефектному образі у класичних кольорах. На ній була чорна сукня, зверху якої вона одягла легку елегантну білу блузку з пишними рукавами, прикрашену чорними квітковими аплікаціями.

Хані Лакуна / © Associated Press

Хані Лакуна / © Associated Press

У Хані було стильне укладання, яскравий макіяж із помадою рубінового відтінку, нюдовий манікюр і діамантові сережки-цвяшки у вухах.

Хані Лакуна / © Associated Press

Хані Лакуна / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
239
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