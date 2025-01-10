Мала елегантний вигляд: королева Бельгії Матильда відвідала прийом у палаці Брюсселя

2025 рік королівська родина Бельгії розпочала з безлічі завдань, зокрема король Філіп та королева Матильда влаштували новорічний прийом для іноземних дипломатів, глав місій (послів та консулів) та їхніх чоловік, акредитованих у Брюсселі.
Традиційний прийом відбувся 9 січня у Королівському замку Лакен. Королева Матильда одягла на захід елегантне вбрання, але з невеликою ноткою гламуру.
Річ у тому, що на Її Величності був білий топ з рукавами три чверті та оригінальним коміром з напуском, який вона носила в поєднанні зі спідницею-олівцем, розшитою лелітками.
Образ королева доповнила довгими сережками з великими перлинами, улюбленими браслетами та годинниками. Також вона взула туфлі на підборах і одягла колготки. Макіяж у королеви був лаконічним, як і її зачіска.
Вбрання Матильди було від її улюбленого бельгійського бренду Natan. Речі цієї марки вона часто носить на різні заходи. У дуже схожому вбранні, але синього кольору, королева з'явилася на сімейному різдвяному фото.
Однак це не перший захід, який королева відвідала цього року. Раніше Її Величність в улюбленому сірому костюмі з'явилася на виставці картин відомого художника.
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