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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
431
Час на прочитання
1 хв

Мала надзвичайний вигляд: Беатріче Борромео прийшла на "Бал троянд" у сукні з кейп-рукавами

29 березня під головуванням принцеси Кароліни Ганноверської відбувся 69-й «Бал троянд».

Автор публікації
Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео

Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео / © Getty Images

Це щорічний благодійний захід, який відбувся у спортивному клубі Монте-Карло у Монако.

Традиційно вечір відвідали всі близькі родичі принцеси Монако, серед яких можна було побачити: князя Альбера II, княгиню Шарлін, Андреа Казірагі, Шарлотту Казіраги, а також Беатріче Борромео — невістку Кароліни.

Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео / © Getty Images

Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео / © Getty Images

Беатріче вже давно співпрацює з французьким Модним домом Dior, тому знову обрала вбрання від цього бренду. На жінці була розкішна червона сукня з кейп-рукавами з колекції весна-літо 2020, яку вона носила у поєднанні з прикрасами від Tiffany & Co.

Також Беатріче зробила незвичайну зачіску, доповнивши її обідком із волосся. У руці невістка принцеси тримала невелику червону сумку.

Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео / © Getty Images

Шарлотта Казіраги і Беатріче Борромео / © Getty Images

Поруч із Беатріче на фото можна помітити Шарлотту Казірагі — дочку принцеси Кароліни. Вона, як муза Chanel, одягла сукню від цього відомого бренду з колекції осінь-зима 2024 року.

«Бал троянд» був створений принцесою Грейс 1954 року. Від 1964 року всі доходи від заходу, а також виняткові призи, такі як скульптури та картини, передаються Фонду принцеси Грейс. Місія фонду — підтримка нужденних людей та дітей шляхом розвитку гуманітарних та благодійних проєктів.

Дата публікації
Кількість переглядів
431
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