Мала приголомшливий вигляд: кронпринцеса Данії Мері з'явилася в особливій сукні на званій вечері

Наслідна принцеса Данії з'явилася серед гостей на званій вечері на честь 50-річчя на троні короля Швеції Карла XVI Густава.
На заході принцесу Мері супроводжував не її чоловік, а кронпринц Даніель – чоловік шведської кронпринцеси Вікторії.
На Мері була елегантна синя сукня від дизайнера Лассе Спангенберга зшита для неї на замовлення. У сукні була шовкова спідниця зі шлейфом і розшитий бісером верх з рукавами, що розліталися.
Вбрання Мері доповнила синіми туфлями від Gianvito Rossi, атласним клатчем від Prada та вишуканим браслетом від Annikat на зап'ясті. Також на Мері був комплект прикрас з великим блакитним камінням, ймовірно аквамаринами. Однак головною прикрасою стала тіара на голові, оскільки саме її вона носила у день свого весілля.
Тіара є трансформером, як багато королівських прикрас, і її можна доповнювати коштовним камінням або носити, як кольє. Цього разу Мері вирішила надіти тіару без доповнень.
Також особлива була і синя сукня на королівській особі, оскільки вона зовсім не нова. Вбрання насправді в колекції принцеси ще від 2019 року і раніше було з одним мереживним рукавом.
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