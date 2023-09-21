Мала розкішний вигляд: королева Камілла в синій сукні від Dior сяяла на банкеті

Королева Камілла мала надзвичайний вигляд під час державного бенкету у Версальському палаці, організованому президентом Франції Еммануелем Макроном.
Король Чарльз III та королева Камілла вчора прибули з триденним візитом до Франції. Спочатку візит був запланований на 26-29 березня, але його довелося відкласти через масові страйки та протести у Франції.
76-річна Камілла мала розкішний вигляд в синій сукні з накидкою від Dior — це новинка в її гардеробі, взута в темно-сині замшеві туфлі на підборах від Eliot Zed і в сапфірових прикрасах королеви Єлизавети II — кольє з великим камінням, сережках, та браслетах, яких було одразу кілька. У Камілли було красиво укладене волосся, а на обличчі макіяж.
Король Чарльз також мав гарний вигляд у чорному класичному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику.
На прийомі було близько 150 гостей. Монарх підняв тост, в якому згадав минулі візити до Франції його матері, королеви Єлизавети II, та батька, принца Філіпа.
"Перший спільний офіційний візит моїх батьків відбувся до Франції 1948 року, невдовзі після весілля", — сказав Чарльз. "Тоді вони справили справжній фурор, танцюючи до ранку в ресторані Chez Carrere на вулиці П'єр Шаррон під серенаду Едіт Піаф. Підозрюю, що це могло справити на мене незабутнє враження, навіть за шість місяців до того, оскільки "La Vie en Rose" досі є однією з моїх улюблених пісень!", — сказав Чарльз.
Королева Єлизавета II відвідувала палац тричі: як принцеса Єлизавета разом з принцом Філіпом 1948 року, 1957 року під час свого першого державного візиту до Франції як монархиня і коли Велика Британія приєдналася до Європейського Союзу 1972 року.
Нагадаємо, у перший день візиту до Франції королева Камілла з'явилася на публіці в рожевій сукні-пальті з вовняного крепу від Fiona Clare та рожевому капелюсі-пігулці з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy.
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