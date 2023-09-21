Мала розкішний вигляд: королева Камілла в синій сукні від Dior сяяла на банкеті

Король Чарльз III та королева Камілла вчора прибули з триденним візитом до Франції. Спочатку візит був запланований на 26-29 березня, але його довелося відкласти через масові страйки та протести у Франції.

Король Чарльз та королева Камілла у Франції / Фото: Associated Press

76-річна Камілла мала розкішний вигляд в синій сукні з накидкою від Dior — це новинка в її гардеробі, взута в темно-сині замшеві туфлі на підборах від Eliot Zed і в сапфірових прикрасах королеви Єлизавети II — кольє з великим камінням, сережках, та браслетах, яких було одразу кілька. У Камілли було красиво укладене волосся, а на обличчі макіяж.

Король Чарльз також мав гарний вигляд у чорному класичному костюмі, білій сорочці та краватці-метелику.

Король Чарльз і королева Камілла у Франції з Еммануелем Макроном та Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На прийомі було близько 150 гостей. Монарх підняв тост, в якому згадав минулі візити до Франції його матері, королеви Єлизавети II, та батька, принца Філіпа.

Король Чарльз, королева Камілла та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

"Перший спільний офіційний візит моїх батьків відбувся до Франції 1948 року, невдовзі після весілля", — сказав Чарльз. "Тоді вони справили справжній фурор, танцюючи до ранку в ресторані Chez Carrere на вулиці П'єр Шаррон під серенаду Едіт Піаф. ​​Підозрюю, що це могло справити на мене незабутнє враження, навіть за шість місяців до того, оскільки "La Vie en Rose" досі є однією з моїх улюблених пісень!", — сказав Чарльз.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II відвідувала палац тричі: як принцеса Єлизавета разом з принцом Філіпом 1948 року, 1957 року під час свого першого державного візиту до Франції як монархиня і коли Велика Британія приєдналася до Європейського Союзу 1972 року.

Нагадаємо, у перший день візиту до Франції королева Камілла з'явилася на публіці в рожевій сукні-пальті з вовняного крепу від Fiona Clare та рожевому капелюсі-пігулці з візерунком у вигляді листя від Philip Treacy.

Король Чарльз та королева Камілла приїхали до Франції / Фото: Associated Press

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