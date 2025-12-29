ТСН у соціальних мережах

Мала розкішний вигляд: з якими зачісками принцеса Кейт з’являлася на публіці 2025 року

Цього року принцеса Уельська Кейт здивувала публіку тим, що змінила колір волосся.

Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Getty Images

На різдвяній службі в Сандрінгемі 43-річна принцеса Кейт знову з’явилася з розкішно укладеним легкими хвилями довгим світлим волоссям.

Принцеса Уельська Кейт на різдвяній прогулянці / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт на різдвяній прогулянці / © Getty Images

Стиліст з волосся принцеси Уельської надав йому об’єму у верхній частині і накрутив локони в самому низу. І хоча з таким укладанням Кейт з’являлася на публіці цього року багато разів, ми вирішили згадати, який це мало вигляд і показати вам кілька фотографій.

Принцеса Кейт на концерті «Разом на Різдво» / © Associated Press

Принцеса Кейт на концерті «Разом на Різдво» / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт також часто носила бант у волоссі / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт також часто носила бант у волоссі / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт і принц Вільям / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт і гарні локони / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт і гарні локони / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Раніше, нагадаємо, ми показували яким зачіскам віддавала перевагу принцеса Кейт за роки свого заміжжя.

