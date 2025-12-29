- Дата публікації
Мала розкішний вигляд: з якими зачісками принцеса Кейт з’являлася на публіці 2025 року
Цього року принцеса Уельська Кейт здивувала публіку тим, що змінила колір волосся.
На різдвяній службі в Сандрінгемі 43-річна принцеса Кейт знову з’явилася з розкішно укладеним легкими хвилями довгим світлим волоссям.
Стиліст з волосся принцеси Уельської надав йому об’єму у верхній частині і накрутив локони в самому низу. І хоча з таким укладанням Кейт з’являлася на публіці цього року багато разів, ми вирішили згадати, який це мало вигляд і показати вам кілька фотографій.
Раніше, нагадаємо, ми показували яким зачіскам віддавала перевагу принцеса Кейт за роки свого заміжжя.