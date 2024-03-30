Мала стильний вигляд: дочка Джо Байдена з'явилася на публіці у тренчі

Сім'я президента США Джо Байдена потрапила до об'єктивів фотографів, коли виходила з літака. Всі вони прямували, ймовірно, до своєї резиденції на вихідні, щоб провести час разом.

Джилл, Джо, Бо та Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Але особливу увагу на фото привернула дочка президента – 42-річна Ешлі Байден. Жінка рідко з'являється на публіці.

Як і її мати — перша леді США Джилл Байден, Ешлі одягла трендовий тренч світло-бежевого відтінку. Його вона поєднала з чорним трикотажним костюмом, який складався зі спідниці та топу, а також додала до вбрання безліч ланцюжків із підвісками, сережки-кільця, сонцезахисні окуляри та чоботи з м'якої шкіри.

Джилл, Джо, Бо та Ешлі Байден / Фото: Associated Press

На плечах вона несла дві сумки – одну дамську у стилі хобо, а другу з папками документів та ноутбуком.

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

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