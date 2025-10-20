ТСН у соціальних мережах

Суспільство
162
1 хв

Мала стильний вигляд: княгиня Шарлін у синьому штанному костюмі цікавого дизайну з’явилася на заході

Княгиня Монако завітала на урочистий захід, де з’явилася в ефектному новому образі.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Її Світлість княгиня Шарлін у вихідні приїхала на стадіон Луї, де, як почесна президентка Спеціальної Олімпіади Монако від 2012 року, відкрила пам’ятну дошку на честь Мірей Кальм, видатної особистості та засновниці Спеціальної Олімпіади Монако.

Таким чином, княгиня вшанувала пам’ять жінки, яка невпинно працювала заради інклюзивності через спорт.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

«Засновниця та президентка Спеціальної Олімпіади Монако від 1984 до 2018 рік, Мірей Кальм допомогла Князівству стати однією з перших європейських країн, яка приєдналася до руху Спеціальної Олімпіади, поряд з Бельгією та Ірландією. Понад 40 років спортсмени Спеціальної Олімпіади Монако з гордістю виступають під прапором Князівства на міжнародних змаганнях, втілюючи в собі цінності солідарності, цілеспрямованості та самовдосконалення — цінності, які дорогі Її Світлості княгині Шарлін і є основою її особистої відданості», — йдеться у заяві палацу в Instagram.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня приїхала на захід у подовженому блейзері темного синього кольору вільного крою від Max Mara, під який одягла білий топ і в широких штанях від цього ж бренду, та взула гостроносі туфлі-човники Manolo Blahnik із замші. Княгиня зробила гарну зачіску та макіяж.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Минулого разу Шарлін також з’являлася на публіці в штанному костюмі, але іншого відтінку, коли відвідувала урочистий захід.

