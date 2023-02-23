Мала сяйливий вигляд: експертка розповіла, як принцеса Кейт досягла такого ефекту у своєму макіяжі на BAFTA

Принцеса Уельська має чудовий вигляд і це факт. Експертка із краси зазначила, що під час виходу на червону доріжку церемонії BAFTA Кейт використала один трюк у макіяжі.

Роблячи макіяж для публічного виходу Кейт обрала набагато темніші тіні для повік, ніж зазвичай, і дуже вдало підкреслила брови. Видання Express.co.uk поговорило із Сарою Амелією Фогг, власницею бренду Brows By Sarah, яка спеціалізується на макіяжі брів. І ось, що вона сказала про макіяж Кетрін:

Принцеса Уельська на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

"Я завжди говорила, що брови Кейт Міддлтон — її найкраща риса. Її брови дійсно одні з найкращих, які я бачила за довгий час. Певна форма, яку вона обирає, ідеально відповідає її природному зовнішньому вигляду. Оскільки її волосся на бровах таке однорідне, я припускаю, що Кейт робить ламінування, яке гарантує, що брови завжди збережуть бездоганний, доглянутий ефект, і я точно скажу, що ця форма дуже їй пасує".

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також у цьому макіяжі Кетрін підібрала ніжно-рожевий блиск для губ, який робив її образ м'якшим. Подивіться, як на Кейт дивився її чоловік Вільям.

Принц та принцеса Уельські на церемонії BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Читайте також: