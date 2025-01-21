Мала вишуканий вигляд: дружина віцепрезидента США – Уша Венс – у мереживній сукні з лелітками постала на балі

Віцепрезидент США Джей Ді Венс і його дружина Уша Венс разом із родиною Трампів взяли участь у в традиційному інавгураційному балі, який відбувся у конференц-центрі Волтера Вашингтона.

Джей Ді Венс і Уша Венс / Фото: Associated Press

Джей Ді Венс і Уша Венс / Фото: Associated Press

Міс Венс обрала для такої події вечірню сукню максі, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Блакитне мереживне вбрання було розшите синіми лелітками і бісером. Верхня частина сукні була прозорою і створювала ефект оголених плечей.

Джей Ді Венс і Уша Венс / Фото: Associated Press

Уші зробили акуратну зачіску з локонами, які уклали назад, макіяж із блискучими тінями і молочно-бежевий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на руці – каблучки.

Джей Ді Венс і Уша Венс / Фото: Getty Images

Дже Ді був одягнений у класичний смокінг, білу сорочку, чорний метелик, які він поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, на інавгураційну церемонію Уша Венс одягла ніжно-рожеве пальто А-силуету з тонким поясом в тон і таким самим шарфом. Вбрання вона скомбінувала з рукавичками і замшевими гостроносими чоботами пудрового кольору.

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