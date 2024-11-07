Мала яскравий вигляд: прем’єр-міністерка Данії у костюмі кольору фуксії прибула на саміт

Метте Фредеріксен любить яскраві кольори, тому часто вносить їх у свої ділові образи.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен взяла участь у саміті Європейського політичного співтовариства у Будапешті, куди з'їхалися лідери різних країн.
Для своєї появи вона обрала яскравий діловий образ. На ній був костюм кольору фуксії, який складався із широких штанів і вкороченого приталеного жакета з коміром-стійкою і ґудзиками в тон.
Аутфіт політикиня доповнила елегантною зачіскою, макіяжем із рожевою помадою і молочним манікюром. У вуха у неї були сережки-цвяшки.
Нагадаємо, Метте Фредеріксен любить яскраві кольори. На саміті ЄС у Брюсселі вона постала у червоному комбінезоні з рукавами три чверті і широкими штанями.
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