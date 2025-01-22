Мала яскравий вигляд: яким був образ експрессекретарки Байдена на її останньому брифінгу

Пропонуємо розглянути образ Карін Жан-П’єр на її останньому пресбрифінгу у Вашингтоні як прессекретарки Білого дому.

Карін з'явилася у твідовій сукні трав'яного відтінку з рукавами три чверті і кольоровою вставкою у зоні декольте.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

У Жан-П’єр була її улюблена об'ємна зачіска з кучерями, макіяж із золотистими тінями, рожевою помадою і рожевими рум'янами, а також бордовий манікюр, який помітно відріс.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вуха вона прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями з двома хвилями з камінням, а на зап'ясті були браслети – срібний та з різнокольоровими намистинами.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, очілила пресслужбу Білого дому 27-річна Керолайн Лівітт. Вона стала наймолодшою речницею президента за всю історію США. До речі, Лівітт була очільницею пресслужби Дональда Трампа під час його передвиборчої кампанії у 2024 році.

Керолайн Лівітт / Фото: Associated Press

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