ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
1 хв

Мала задумливий вигляд: принцесу Беатріс сфотографували дорогою до маєтку її батька — принца Ендрю

Принцесу Беатріс сфотографували біля маєтку її батька — принца Ендрю — у Віндзорі, коли вона проїжджала повз його будинок.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Принцесу Йоркську заскочили за кермом, коли Беатріс приїжджала, щоб відвідати свого батька в його будинку Royal Lodge, де принц живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Фотографіями поділилося видання Express.

Це перший візит принцеси Беатріс після того, як раніше минулого тижня принц Ендрю публічно заявив, що відмовляється від свого титулу герцога Йоркського після численних скандалів, що переслідували його.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс, схоже, була у стресі після останнього скандалу довкола її батька. Рішення було ухвалено після того, як його дружба її батька із засудженим педофілом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном знову опинилася у центрі уваги преси.

У заяві, опублікованій Букінгемським палацом, молодший брат короля сказав, що ухвалив рішення після тісних консультацій із монархом.

Принц Ендрю / © Getty Images

Принц Ендрю / © Getty Images

Відомо, що 37-річну Беатріс та її молодшу сестру 35-річну принцесу Євгенію, не торкнеться його рішення, і вони продовжать носити титули принцес Йоркських.

Раніше ми докладніше розповідали про скандал і зречення принца. Чому син королеви Єлизавети II відмовився від титулу і, що буде з його ексдружиною та дочками.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie