Принцеса Беатріс / © Associated Press

Реклама

Принцесу Йоркську заскочили за кермом, коли Беатріс приїжджала, щоб відвідати свого батька в його будинку Royal Lodge, де принц живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Фотографіями поділилося видання Express.

Це перший візит принцеси Беатріс після того, як раніше минулого тижня принц Ендрю публічно заявив, що відмовляється від свого титулу герцога Йоркського після численних скандалів, що переслідували його.

Реклама

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс, схоже, була у стресі після останнього скандалу довкола її батька. Рішення було ухвалено після того, як його дружба її батька із засудженим педофілом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном знову опинилася у центрі уваги преси.

У заяві, опублікованій Букінгемським палацом, молодший брат короля сказав, що ухвалив рішення після тісних консультацій із монархом.

Принц Ендрю / © Getty Images

Відомо, що 37-річну Беатріс та її молодшу сестру 35-річну принцесу Євгенію, не торкнеться його рішення, і вони продовжать носити титули принцес Йоркських.

Раніше ми докладніше розповідали про скандал і зречення принца. Чому син королеви Єлизавети II відмовився від титулу і, що буде з його ексдружиною та дочками.