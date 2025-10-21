- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Мала задумливий вигляд: принцесу Беатріс сфотографували дорогою до маєтку її батька — принца Ендрю
Принцесу Беатріс сфотографували біля маєтку її батька — принца Ендрю — у Віндзорі, коли вона проїжджала повз його будинок.
Принцесу Йоркську заскочили за кермом, коли Беатріс приїжджала, щоб відвідати свого батька в його будинку Royal Lodge, де принц живе зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон.
Фотографіями поділилося видання Express.
Це перший візит принцеси Беатріс після того, як раніше минулого тижня принц Ендрю публічно заявив, що відмовляється від свого титулу герцога Йоркського після численних скандалів, що переслідували його.
Принцеса Беатріс, схоже, була у стресі після останнього скандалу довкола її батька. Рішення було ухвалено після того, як його дружба її батька із засудженим педофілом і сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном знову опинилася у центрі уваги преси.
У заяві, опублікованій Букінгемським палацом, молодший брат короля сказав, що ухвалив рішення після тісних консультацій із монархом.
Відомо, що 37-річну Беатріс та її молодшу сестру 35-річну принцесу Євгенію, не торкнеться його рішення, і вони продовжать носити титули принцес Йоркських.
Раніше ми докладніше розповідали про скандал і зречення принца. Чому син королеви Єлизавети II відмовився від титулу і, що буде з його ексдружиною та дочками.