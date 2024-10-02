Малеча підросла: який вигляд має зараз трирічна дочка принцеси Беатріс

Учора принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці оголосили, що чекають на другу дитину.
Сім'я опублікувала радісну новину в королівському акаунті в Instagram, а також показала кілька нових фото. На одному з них була зазнімкована дочка пари — Сієнна, якій у вересні виповнилося три роки. Беатріс та Едоардо рідко показують фотографії доньки і цього разу продемонстрували знімок лише зі спини.
На фото Едоардо прогулювався з Сієнною та своїм старшим сином Крістофером від попередніх стосунків лісом. Дівчинка була одягнена в суцільний комбінезон та жовті гумові чоботи, а у неї у волоссі був прикріплений червоний бант.
Принцеса та її чоловік розповіли, що їхня друга спільна дитина з'явиться на світ на початку нового року, але більш конкретних дат не озвучили.
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