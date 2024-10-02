Малеча підросла: який вигляд має зараз трирічна дочка принцеси Беатріс

Сім'я опублікувала радісну новину в королівському акаунті в Instagram, а також показала кілька нових фото. На одному з них була зазнімкована дочка пари — Сієнна, якій у вересні виповнилося три роки. Беатріс та Едоардо рідко показують фотографії доньки і цього разу продемонстрували знімок лише зі спини.

Едоарло Мапеллі-Моцці з дочкою Сієнною та сином Крістофером / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

На фото Едоардо прогулювався з Сієнною та своїм старшим сином Крістофером від попередніх стосунків лісом. Дівчинка була одягнена в суцільний комбінезон та жовті гумові чоботи, а у неї у волоссі був прикріплений червоний бант.

Принцеса та її чоловік розповіли, що їхня друга спільна дитина з'явиться на світ на початку нового року, але більш конкретних дат не озвучили.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Читайте також: