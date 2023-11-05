Маленька дівчинка схопила за палець принца Вільяма: як відреагував чоловік Кейт Міддлтон

Цього разу Вільям приїхав один без своєї дружини принцеси Уельської Кетрін. У Сінгапурі він проведе чотири насичені дні, присвячені врученню премії Earthshot Prize. Це буде третя церемонія вручення нагород, минулого року захід відбувся у Бостоні та подружжя відвідувало його разом.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

На одному з перших заходів принц Вільям зворушив королівських шанувальників наймилішим фото. Він сфотографувався поряд з 8-місячною Альбаною Коста, яка була на руках у мами, але так міцно схопила принца за палець, що Вільям не мав шансів не зупинитися на мить біля малечі.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Зазвичай це принцеса Кетрін не може пройти повз дітей, весь час їх обіймає, а немовлят взагалі бере на руки. Вільям же тримається стриманіше, але не цього дня.

Також принц Уельський порушив королівське правило і охоче робив селфі з шанувальниками, які прийшли його привітати.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали під яким ім'ям зійде на престол принц Вільям.

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