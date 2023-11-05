Маленька дівчинка схопила за палець принца Вільяма: як відреагував чоловік Кейт Міддлтон

Принц Уельський прибув до Сінгапуру напередодні тижня вручення нагород Earthshot Prize.
Цього разу Вільям приїхав один без своєї дружини принцеси Уельської Кетрін. У Сінгапурі він проведе чотири насичені дні, присвячені врученню премії Earthshot Prize. Це буде третя церемонія вручення нагород, минулого року захід відбувся у Бостоні та подружжя відвідувало його разом.
На одному з перших заходів принц Вільям зворушив королівських шанувальників наймилішим фото. Він сфотографувався поряд з 8-місячною Альбаною Коста, яка була на руках у мами, але так міцно схопила принца за палець, що Вільям не мав шансів не зупинитися на мить біля малечі.
Зазвичай це принцеса Кетрін не може пройти повз дітей, весь час їх обіймає, а немовлят взагалі бере на руки. Вільям же тримається стриманіше, але не цього дня.
Також принц Уельський порушив королівське правило і охоче робив селфі з шанувальниками, які прийшли його привітати.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали під яким ім'ям зійде на престол принц Вільям.
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