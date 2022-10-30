Маленька хитрість Камілли: що робить королева, щоб здаватися стрункішою

До королеви-консорта Камілли зараз, коли її чоловік Чарльз став королем, прикуто ще більше уваги, ніж раніше. Публічні виходи Камілли в останні роки стали ще більш елегантними та витонченими. Однак, відомо, що королівська особа вдається до деяких хитрощів, щоб бути стрункішою та здаватися вищою.

Звичайно, Камілла має команду стилістів, які підбирають для неї гардероб у поїздки або для світських виходів. Стилістка Міранда Голдер розповіла Express.co.uk, як королева-консорт використовує деякі хитрощі у своїх образах.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Зріст королеви Камілли 172 сантиметри, вона не дуже низька, але й не надто висока. Щоб бути вищою королівська особа часто носить вбрання в стилі кімоно з шифону або тафти, які подовжують силует.

На своєму весіллі з Чарльзом 2005 року, Камілла була одягнена у вишите пальто в стилі кімоно і мала прекрасний вигляд, як наречена у віці.

Весілля Камілли та Чарльза, 9 квітня 2005 рік / Фото: Getty Images

"Вона має фантастичний вигляд в такому одязі, і це дуже їй допомагає, тому що вона просто додає структуру і форму там, де це необхідно. Жакети природно стягують її в талії, а комір-стійка подовжує шию. Мені подобається на ній обтислий силует, і силует кльош. Вона зазвичай не віддає перевагу прямій спідниці, а навпаки робить акцент на одязі, який повторює лінії її фігури і врівноважує силует", - коментує стилістка.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також стилістка говорить, що Каміллі вигідно тримати своє декольте злегка відкритим. "У неї має бути красивий V-подібний виріз, щоб надати трохи драматизму, або круглий виріз, але їй потрібно тримати цю зону відкритою. Королева часто так робить і доповнює цю ділянку тіла прикрасами.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

До речі, саме королева Камілла носитиме частину прикрас королеви Єлизавети II. Але, крім цього, у її власній скриньці є її улюблені чокери та інші ювелірні вироби. Один із них, вартістю 56 тисяч доларів, Камілла носить досить часто.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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