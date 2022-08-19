Маленька хитрість Кейт: що робить герцогиня Кембриджська, щоб її туфлі завжди були зручними

Дружина принца Вільяма, герцогиня Кембриджська, часто з'являється на різних публічних заходах, а її образи роздивляються ледь не під мікроскопом.

Стилісти герцогині Кейт часто вдаються до різних хитрощів, які допомагають королівській особі мати ще кращий вигляд і почуватися комфортно.

Раніше ми розповідали, що стилісти герцогині вдаються до хитрощів і використовують спеціальний аксесуар, щоб зачіски Кейт Міддлтон трималися і не розпадалися.

На думку експертки зі стилю Міранди Голдер, є деякі хитрощі, пов'язані і зі взуттям герцогині.

Туфлі герцогині Кейт / Фото: Associated Press

А саме, Кетрін часто носить туфлі на високих підборах, а для того щоб їй було комфортніше, вона часто використовує особливу пару колгот з магазину John Lewis.

Туфлі герцогині Кейт / Фото: Associated Press

Мабуть, весь сенс у тому, що в таких колготах нога не ковзає та туфлі сидять на нозі максимально комфортно.

Туфлі герцогині Кейт / Фото: Associated Press

Що це за модель "диво-колгот" не розголошується. А то на них точно б був масовий ажіотаж.

Раніше ми розповідали, що навіть у весільній сукні герцогині Кейт був нюанс, який допоміг зробити її талію візуально ще стрункішою.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Читайте також: