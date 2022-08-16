Маленька хитрість королеви: стало відомо, що робить Єлизавета II, щоб її нові туфлі ніколи не натирали

Королева Єлизаветі II 96 років, але вона й досі носить взуття на невисоких підборах. Такі туфлі Її Величність називає "робочим взуттям", мабуть тому, що носить їх на публічні виходи та робочі зустрічі.

Відомо, що розроблені та створені туфлі, а точніше кілька десятків різних, але таких схожих туфель, взуттєвим майстром з компанії Anello & Davide. І хоча це завжди схожа модель туфель, щоразу взуваючи нову пару королева ризикує натерти собі мозолі. А щоб цього не сталося, королева вдається до однієї хитрощі.

Анджела Келлі та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Її стилістка та помічниця, яка навіть живе з королевою у Віндзорському замку Анджела Келлі підтвердила, що має дуже відповідальне завдання від Її Величності, коли справа стосується її взуття.

"У королеви дуже мало часу на себе і на те, щоб розношувати власне взуття, і оскільки ми маємо однаковий розмір взуття, це має найбільший сенс", - розповіла Келлі у своїй книжці про королівську родину.

Принц Чарльз та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Раніше Анджела Келлі розповідала, як знімала стрес джин-тоніком, коли робила укладання монархині.

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