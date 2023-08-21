Маленька Кейт Міддлтон - просто копія свого сина принца Луї

Нещодавно ми згадували про те, як дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта – неймовірно схожа на свого батька принца Уельського.

Ні для кого не секрет, що третя дитина Уельських – принц Луї – дуже схожа на Кетрін. Принцеса навіть жартувала про свою схожість з молодшим сином, заявляючи, що Луї — єдина її дитина, яка схожа на неї і її найближчих родичів — зокрема на батька Кетрін — Майкла Міддлтона і мати Керол.

Кейт Міддлтон зі своїм батьком Майклом Міддлтоном / Фото: Getty Images

Ми знайшли дитяче фото самої принцеси Кейт, яке було зроблено у дитинстві. Дівчинка зазнімкована на фото з батьком, а кадр зробила її мама Керол. На цьому фото дуже добре видно, як її молодший син Луї справді схожий саме на неї та членів її родини.

Принцеса Уельська та принц Луї / Фото: Getty Images

Крім зовнішньої подібності Луї має ще й пустотливий характер, а за його "витівками" на публічних заходах завжди кумедно спостерігати.

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Associated Press

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