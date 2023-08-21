Маленька Кейт Міддлтон - просто копія свого сина принца Луї

Дитяче фото принцеси Уельської зачарувало королівських шанувальників.
Нещодавно ми згадували про те, як дочка Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта – неймовірно схожа на свого батька принца Уельського.
Ні для кого не секрет, що третя дитина Уельських – принц Луї – дуже схожа на Кетрін. Принцеса навіть жартувала про свою схожість з молодшим сином, заявляючи, що Луї — єдина її дитина, яка схожа на неї і її найближчих родичів — зокрема на батька Кетрін — Майкла Міддлтона і мати Керол.
Ми знайшли дитяче фото самої принцеси Кейт, яке було зроблено у дитинстві. Дівчинка зазнімкована на фото з батьком, а кадр зробила її мама Керол. На цьому фото дуже добре видно, як її молодший син Луї справді схожий саме на неї та членів її родини.
Крім зовнішньої подібності Луї має ще й пустотливий характер, а за його "витівками" на публічних заходах завжди кумедно спостерігати.
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