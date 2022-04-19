Маленька леді: пасхальний образ принцеси Шарлотти порівняли з її першою гучною появою на публіці

Цього року Кейт та Вільям уже кілька разів брали своїх старших дітей на публічні заходи.

Вперше подружжя Кембриджських з'явилося разом із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою на службі пам'яті за принцом Філіпом 29 березня. Тоді Шарлотта, якій у травні виповниться 7 років, зачарувала багатьох, була дуже товариською та привітною.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Минулої неділі Кейт і Вільям взяли дітей на великодню службу до каплиці Святого Георгія у Віндзоському замку. Принцеса Шарлотта була в сукні Rachel Riley "Forget Me Not" з квітковим принтом і коміром, колготах у тон і темно-синьому кардигані il Porticciolo Roberto.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Королівські спостерігачі нагадали, що у схожому образі принцеса з'явилася на публіці 2018 року, в день, коли її батько Вільям привіз їх із братом Джорджем до лікарні Святої Марії в Лондоні, де герцогиня Кейт народила третю дитину – молодшого брата Шарлотти та Джорджа – принца Луї. Того дня 3-річна Шарлотта була також у блакитній сукні та такому ж кардигані.

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Принцеса Шарлотта / Associated Press

Читайте також: