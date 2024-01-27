Маленька модниця: 9-річна дочка княгині Шарлін вийшла на публіку у пальті Burberry

З ранніх років Шарлін прищеплює дочці любов до розкоші та дорогих речей.

У межах святкування Дня святої Девоти князь Альберт II, княгиня Шарлін та двоє їхніх дітей принцеса Габріелла та принц Жак відвідали церемонію спалення човна, що відбулася на набережній у Монако. Свято присвячене покровительці Монако та дому Гримальді. Спалення символічного човна проходить на згадку про святу мученицю Девоту.

Княгиня Шарлін з дітьми / Фото: Getty Images

46-річна княгиня Шарлін прийшла на захід у білому пальті від бренду Emilia Wickstead та чорних аксесуарах, а ось її маленька 9-річна донька була у картатому пальті від бренду Burberry. Вартість такої речі 1390 доларів.

Пальто Габріелла носила із коричневими чоботами від Chloé, ціна яких 375 доларів. Також на дівчинці були чорні штани, а волосся, яке вже помітно відросло, вона просто розпустила.

Принцеса Габріелла та принц Жак / Фото: Getty Images

Однак лук юної принцеси, що складається з люксових брендів, вже не дивує, оскільки нещодавно вона була помічена на заході в пальті з леопардовим принтом від Dior, яке носила в поєднанні з чоботями від Dolce & Gabbana. У такому вбранні вона з'явилася на параді в Монако.

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