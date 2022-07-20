Маленька помста Ердогана: як президент Туреччини змусив Путіна почуватися ніяково

Під час поїздки Путіна до Ірана сталося кілька конфузів, на які журналісти звернули увагу. Зокрема і зневажливе ставлення до диктатора від президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Зазвичай сам Путін славиться такими витівками. 2003 року кремлівський лідер змусив чекати на королеву Великої Британії Єлизавету II цілих 14 хвилин.

Путін та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Він запізнювався (навмисно чи ні, невідомо) на зустрічі з королем Іспанії Хуан Карлосом 2006 року та королем Швеції Карлом Густавом 2011-го, і навіть змусив цілих 50 хвилин чекати папу римського Франциска 2013-го.

Президент Туреччини Ердоган на вчорашній зустрічі з Путіним зробив те саме, а сам "фюрер" мав дуже невпевнений і зніяковілий вигляд, коли чекав на нього.

Путін та Ердоган / Фото: Associated Press

На відео опублікованому Daily Mail видно, як президент РФ постійно переминається з ноги на ногу і щось прицмокує в роті.

Можливо, це була маленька помста Ердогана, на якого сам Путін змусив чекати дві хвилини перед телекамерами перед їхньою зустріччю 2020 року.

Критики Путіна зазначають, що це свідчить про те, наскільки сильно впав авторитет лідера Кремля після розв'язаної ним кривавої війни в Україні.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Путін помітно шкутильгав на виході з літака в Ірані, фото і відео розлетілися соцмережами і викликали багато розмов про хворобу диктатора.

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