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Маленька зірка виборів у Польщі: 7-річна донька Кароля Навроцького зачарували публіку
Дочка Кароля та Марти Навроцьких стала зіркою другого плану.
Польська Державна виборча комісія у понеділок, 2 червня, повідомила, що політик Кароль Навроцький виграв президентські вибори у Польщі, набравши у другому турі, що відбувся 1 червня, 50,89% голосів. Навроцький вступить на посаду у серпні цього року.
Проте не переможець президентських перегонів став зіркою вечора, а його 7-річна дочка. Під час оголошення результатів екзитполу поведінка дівчинки привернула увагу не лише виборців, а й багатьох інтернет-користувачів.
Дочка політика — Катажина (вдома її звуть Кася) Навроцька — разом із мамою, двома братами та батьком була на сцені. Вона дуже емоційно реагувала на увагу: усміхалася, показувала сердечка руками, позувала, махала руками та міцно обіймала свою маму.
Непосидюча малеча всього за кілька годин перетворилася на зірку соцмереж, і тепер багато хто жартує, що вона може скласти конкуренцію принцу Луї, який теж має репутацію пустуна.
У будь-якому випадку, дивіться самі на перформанс Касі: