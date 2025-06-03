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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
4720
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1 хв

Маленька зірка виборів у Польщі: 7-річна донька Кароля Навроцького зачарували публіку

Дочка Кароля та Марти Навроцьких стала зіркою другого плану.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кася Навроцька

Кася Навроцька / © Associated Press

Польська Державна виборча комісія у понеділок, 2 червня, повідомила, що політик Кароль Навроцький виграв президентські вибори у Польщі, набравши у другому турі, що відбувся 1 червня, 50,89% голосів. Навроцький вступить на посаду у серпні цього року.

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Проте не переможець президентських перегонів став зіркою вечора, а його 7-річна дочка. Під час оголошення результатів екзитполу поведінка дівчинки привернула увагу не лише виборців, а й багатьох інтернет-користувачів.

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Дочка політика — Катажина (вдома її звуть Кася) Навроцька — разом із мамою, двома братами та батьком була на сцені. Вона дуже емоційно реагувала на увагу: усміхалася, показувала сердечка руками, позувала, махала руками та міцно обіймала свою маму.

Непосидюча малеча всього за кілька годин перетворилася на зірку соцмереж, і тепер багато хто жартує, що вона може скласти конкуренцію принцу Луї, який теж має репутацію пустуна.

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кароль Навроцький та його родина / © Associated Press

Кася Навроцька / © Associated Press

Кася Навроцька / © Associated Press

Кася Навроцька / © Associated Press

Кася Навроцька / © Associated Press

У будь-якому випадку, дивіться самі на перформанс Касі:

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