Маленькі українці виступили на різдвяному концерті принцеси Уельської

Минулого тижня принцеса Уельська провела у Вестмінстерському абатстві другий різдвяний концерт. Він був присвячений пам'яті королеви Єлизавети ІІ. І у ньому взяли участь діти з України.

Український хор Святої Марії виступив під час служби гімнів "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві 15 грудня 2022 року у Лондоні. Служба транслюватиметься на каналі ITV1 напередодні Різдва у рамках програми "Королівські гімни: разом на Різдво".

Концерт у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Діти були одягнені у сині та жовті футболки, що символізувало український прапор. Відомо, що принц і принцеса Уельські, король Чарльз III та решта членів королівської родини підтримують Україну під час війни, яку розв'язала на нашій території Росія.

Концерт у Вестмінстерському абатстві / Фото: Getty Images

Навіть Її Величність королева Єлизавета ІІ, яка завжди тримала нейтралітет і не висловлювала своїх політичних вподобань, адже не мала на це право, як монархиня, публічно висловила слова підтримки Україні. Це було приблизно за півроку до її смерті.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

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