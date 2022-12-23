Маленькі українці виступили на різдвяному концерті принцеси Уельської

Минулого тижня принцеса Уельська провела у Вестмінстерському абатстві другий різдвяний концерт. Він був присвячений пам'яті королеви Єлизавети ІІ. І у ньому взяли участь діти з України.
Український хор Святої Марії виступив під час служби гімнів "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві 15 грудня 2022 року у Лондоні. Служба транслюватиметься на каналі ITV1 напередодні Різдва у рамках програми "Королівські гімни: разом на Різдво".
Діти були одягнені у сині та жовті футболки, що символізувало український прапор. Відомо, що принц і принцеса Уельські, король Чарльз III та решта членів королівської родини підтримують Україну під час війни, яку розв'язала на нашій території Росія.
Навіть Її Величність королева Єлизавета ІІ, яка завжди тримала нейтралітет і не висловлювала своїх політичних вподобань, адже не мала на це право, як монархиня, публічно висловила слова підтримки Україні. Це було приблизно за півроку до її смерті.
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