Маленький бешкетник: принц Луї прикував до себе всю увагу на параді на честь королеви Єлизавети II

Маленький бешкетник: принц Луї прикував до себе всю увагу на параді на честь королеви Єлизавети II

Діти Кейт та Вільяма на сьогоднішньому параді Trooping the Colour на честь дня народження королеви та її платинового ювілею правління зачарували всіх.

Особливо увагу привернув молодший з трьох синів – принц Луї Кембриджський.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

4-річний Луї чого тільки не робив, і вуха долонями закривав, щоб не було так гучно, і кривлявся, і брови хмурив і навіть щоки надував. Словом, бавився, як міг. Навіть королева в якийсь момент звернула увагу на витівки правнука і щось йому сказала. Швидше за все, щось кумедне, бо поруч стояла Кейт і мило усміхалася в цей момент.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Зазначимо також, що принц Луї був одягнений у особливе вбрання. На ньому був костюм матроса, в якому його батько принц Вільям з'явився на параді Trooping the Colour 1985 року.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Як минув цьогорічний парад, а разом з ним і перший день святкування платинового ювілею королеви, дивіться ось тут.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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