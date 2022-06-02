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Маленький бешкетник: принц Луї прикував до себе всю увагу на параді на честь королеви Єлизавети II

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Маленький бешкетник: принц Луї прикував до себе всю увагу на параді на честь королеви Єлизавети II

Принц Луї / Фото: Getty Images

Діти Кейт та Вільяма на сьогоднішньому параді Trooping the Colour на честь дня народження королеви та її платинового ювілею правління зачарували всіх.

Особливо увагу привернув молодший з трьох синів – принц Луї Кембриджський.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

4-річний Луї чого тільки не робив, і вуха долонями закривав, щоб не було так гучно, і кривлявся, і брови хмурив і навіть щоки надував. Словом, бавився, як міг. Навіть королева в якийсь момент звернула увагу на витівки правнука і щось йому сказала. Швидше за все, щось кумедне, бо поруч стояла Кейт і мило усміхалася в цей момент.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Зазначимо також, що принц Луї був одягнений у особливе вбрання. На ньому був костюм матроса, в якому його батько принц Вільям з'явився на параді Trooping the Colour 1985 року.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Як минув цьогорічний парад, а разом з ним і перший день святкування платинового ювілею королеви, дивіться ось тут.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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