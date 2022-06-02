Маленький бешкетник: принц Луї прикував до себе всю увагу на параді на честь королеви Єлизавети II

Діти Кейт та Вільяма на сьогоднішньому параді Trooping the Colour на честь дня народження королеви та її платинового ювілею правління зачарували всіх.
Особливо увагу привернув молодший з трьох синів – принц Луї Кембриджський.
4-річний Луї чого тільки не робив, і вуха долонями закривав, щоб не було так гучно, і кривлявся, і брови хмурив і навіть щоки надував. Словом, бавився, як міг. Навіть королева в якийсь момент звернула увагу на витівки правнука і щось йому сказала. Швидше за все, щось кумедне, бо поруч стояла Кейт і мило усміхалася в цей момент.
Зазначимо також, що принц Луї був одягнений у особливе вбрання. На ньому був костюм матроса, в якому його батько принц Вільям з'явився на параді Trooping the Colour 1985 року.
Як минув цьогорічний парад, а разом з ним і перший день святкування платинового ювілею королеви, дивіться ось тут.
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