Маленький бешкетник: принц Луї зачарував усіх на різдвяній службі

Молодший син принца та принцеси Уельських – принц Луї – вперше вийшов разом з батьками на королівську прогулянку у Сандрінгемі.

Учора Кейт, Вільям та троє їхніх дітей – Джордж, Шарлотта та Луї – пройшлися разом з іншими членами королівської родини до церкви святої Марії Магдалини, де відбулася традиційна різдвяна служба.

Уельські з дітьми / Фото: Getty Images

Це був офіційний дебют молодшого принца на щорічному заході, який члени королівської родини не відвідували від 2019 року через пандемію COVID-19.

Веселун Луї не дав публіці занудьгувати. Він веселився, гримасував і квапливо тяг маму Кейт за руку, коли вона намагалася поспілкуватися з кимось із натовпу. Так само, як і під час платинового ювілею королеви, де Луї просто "вкрав серця у публіки", вчора 4-річний хлопчик був маленьким бешкетником. На його фоні старші діти Уельських, особливо принц Джордж, такі спокійні та виховані.

Принц Луї та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Не дивно, що Кейт та Вільям не щоразу беруть Луї із собою на королівські заходи. По-перше, хлопчик ще дуже малий, а по-друге, за ним потрібне око та око.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Луї з мамою Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зара і Майк Тіндалли також взяли з собою на службу маленьку доньку Лену, якій теж 4 роки.

Читайте також: