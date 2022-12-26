Маленький бешкетник: принц Луї зачарував усіх на різдвяній службі

Молодший син принца та принцеси Уельських – принц Луї – вперше вийшов разом з батьками на королівську прогулянку у Сандрінгемі.
Учора Кейт, Вільям та троє їхніх дітей – Джордж, Шарлотта та Луї – пройшлися разом з іншими членами королівської родини до церкви святої Марії Магдалини, де відбулася традиційна різдвяна служба.
Це був офіційний дебют молодшого принца на щорічному заході, який члени королівської родини не відвідували від 2019 року через пандемію COVID-19.
Веселун Луї не дав публіці занудьгувати. Він веселився, гримасував і квапливо тяг маму Кейт за руку, коли вона намагалася поспілкуватися з кимось із натовпу. Так само, як і під час платинового ювілею королеви, де Луї просто "вкрав серця у публіки", вчора 4-річний хлопчик був маленьким бешкетником. На його фоні старші діти Уельських, особливо принц Джордж, такі спокійні та виховані.
Не дивно, що Кейт та Вільям не щоразу беруть Луї із собою на королівські заходи. По-перше, хлопчик ще дуже малий, а по-друге, за ним потрібне око та око.
Нагадаємо, Зара і Майк Тіндалли також взяли з собою на службу маленьку доньку Лену, якій теж 4 роки.
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