Маленький конфуз: герцогиня Сассекська одягла затісну сукню

Образ Меган вийшов красивий і навіть подекуди відвертий.

Ми вже розповідали вам, що вчора принц Гаррі та його дружина герцогиня Меган разом були присутні на галаконцерті Salute To Freedom в Музеї морського та повітряного космосу Intrepid у Нью-Йорку.

Герцогиня Меган та принц Гаррі / Getty Images

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Розбирали навіть детальніше образ Меган Маркл. На захід 40-річна герцогиня Сассекська приїхала у червоній сукні з відвертим декольте від Carolina Herrera з колекції Pre-Fall 2022.

Образ Меган у Мережі, звісно, вже розібрали в деталях. І багато хто помітив, що ця гарна сукня була трохи затісною для герцогині в спині. Особливо добре це помітно під час руху на відео. Чому Меган не вибрала сукню на розмір більше, не зрозуміло, можливо через те, що тоді в зоні декольте вона сиділа б не найкращим чином.

Герцогиня Меган / Getty Images

Очевидно, що після других пологів герцогиня Сассекська ще не прийшла у свою звичайну форму, але чим вона точно може завжди похизуватися, так це стрункими ногами. І під час вагітності, і після неї, ноги герцогині завжди бути стрункими.

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