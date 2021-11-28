Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Маленький конфуз: королева Летиція упустила клатч на офіційному прийомі і всі побачили його вміст

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Маленький конфуз: королева Летиція упустила клатч на офіційному прийомі і всі побачили його вміст

Королева Летиція / Associated Press

Нещодавно іспанські монархи відвідали Швецію.

На одному з офіційних прийомів із королевою Летицією стався конфуз. Її Величність випадково упустила свій клатч під час фотосесії і його вміст висипався на підлогу. Королева Летиція присіла, щоб зібрати вміст своєї сумочки, а охорона блискавично підбігла до дружини короля, щоб прикрити її від публіки та допомогти.

Королеви Летиція та Сільвія / © Getty Images
Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

Відео було опубліковано на сайті журналу Hello! Королівська особа не була схвильованою і продовжила зустрічати гостей разом із шведською королівською сім'єю, хоча, схоже, що вона відклала свій аксесуар убік. Цього дня на Летиції була сіра сукня на запах від Cherubina, туфлі від Prada та ефектні сережки. Вечірній макіяж та зачіска завершували образ.

Читайте також:

Наступна публікація