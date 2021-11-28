Маленький конфуз: королева Летиція упустила клатч на офіційному прийомі і всі побачили його вміст

Нещодавно іспанські монархи відвідали Швецію.

На одному з офіційних прийомів із королевою Летицією стався конфуз. Її Величність випадково упустила свій клатч під час фотосесії і його вміст висипався на підлогу. Королева Летиція присіла, щоб зібрати вміст своєї сумочки, а охорона блискавично підбігла до дружини короля, щоб прикрити її від публіки та допомогти.

Королеви Летиція та Сільвія / Getty Images

Відео було опубліковано на сайті журналу Hello! Королівська особа не була схвильованою і продовжила зустрічати гостей разом із шведською королівською сім'єю, хоча, схоже, що вона відклала свій аксесуар убік. Цього дня на Летиції була сіра сукня на запах від Cherubina, туфлі від Prada та ефектні сережки. Вечірній макіяж та зачіска завершували образ.

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