Маленький конфуз: нідерландський палац обрав торішнє фото для привітання принцеси Беатрікс

31 січня свій 86-й день народження відсвяткувала колишня королева Нідерландів, яка від моменту зречення трону на користь сина носить титул принцеси – Беатрікс.

Беатрікс була королевою від 30 квітня 1980 року до 30 квітня 2013 року. Стала монархинею після зречення матері, королеви Юліани. 2013 року зреклася престолу на користь сина, принца Віллема-Олександра. Після зречення носить титул принцеси Нідерландів.

Принцеса Беатрікс досі виконує свої королівські обов'язки та часто з'являється на публіці. У день її народження палац поділився новим портретним фото Її Високості.

"Принцеса Беатрікс сьогодні святкує свій 86-й день народження", — йдеться в підписі під фото.

На знімку принцеса зображена в темно-зеленому довгому жакеті, з перлинною ниткою на шиї, в сережках-кліпсах і з ідеальним укладанням. Легкий денний макіяж завершував її королівський образ.

Минулого року, коли палац вітав принцесу Беатрікс із днем народження, вони обрали для привітання фотографію з цього фотосету.

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