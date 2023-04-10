Маленький пустун: Кейт і Вільям взяли принца Луї на великодню службу, а він усім показував язика

Вчора принц та принцеса Уельські вперше взяли на великодню службу всіх своїх дітей, зокрема і молодшого – майже 5-річного принца Луї.

Молодша дитина Кейт та Вільяма зачарувала публіку, коли вперше з'явилася на святкових заходах з нагоди платинового ювілею королеви Єлизавети II у червні 2022 року. Тому на його появу на великодній службі шанувальники королівської родини дуже чекали, тим паче, що Уельські анонсували, що будуть присутні на заході з усіма трьома дітьми.

Принцеса Уельська та принц Луї / Фото: Getty Images

До каплиці Святого Георгія у Віндзорі принц Луї приїхав у синіх шортах (ми пам'ятаємо, що хлопчики в королівській сім'ї до 9-річного віку носять лише шорти), у чорних гольфах, білій сорочці у дрібну синю клітку і навіть із краваткою до тону якої був підібраний піджак. Обутий Луї був у чорні шкіряні туфлі.

Юний принц, звичайно, не стримався і трохи бешкетував, але його пильна мама Кейт, яка вела його за руку, пильнувала за сином. Назад зі служби він йшов за руку вже з батьком Вільямом.

Принц Луї / Фото: Associated Press

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принц Луї Уельський / Фото: Getty Images

Старші брат Луї - принц Джордж та сестра принцеса Шарлотта відвідували великодню службу разом з батьками ще минулого року. Але принца Луї тоді мабуть вважали надто маленьким для такого заходу.

Принц Луї Уельський / Фото: Getty Images

Принц Луї / Фото: Associated Press

До речі, онука королеви Єлизавети II – Зара Тіндалл та її чоловік Майк цього року також вперше взяли на службу свою доньку Лену, вона однолітка принца Луї.

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