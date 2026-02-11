- Дата публікації
Маленький Чарльз і багато природи: в королівському Instagram показали кадри з документального фільму про короля
Нещодавно король Чарльз та королева Камілла вітали гостей на прем’єрі фільму про британського монарха у Віндзорському замку.
Документальний фільм «У пошуках гармонії: бачення короля» вже вийшов на Prime Video, а в Instagram поділилися дуже милим відео з дитинства Чарльза.
«Для мене це невід’ємна частина життя — мати зв’язок із зовнішнім світом», — говорить Чарльз у відео. У кадрах показано маленького Чарльза та його сестру принцесу Анну, а також те, як майбутній король проводить час зі своїм батьком - принцом Філіппом на природі, а також як він проводить так само час вже зі своїми дітьми - принцами Вільямом і Гаррі.
Це 90-хвилинний документальний фільм про головний принцип життя і діяльності короля як принца і монарха: «ми — частина природи, а не відокремлені від неї», — каже Чарльз.
Відомо, що озвучила фільм акторка Кейт Вінслет, вона була присутня і на показі картини у Віндзорському замку.