Маленький Чарльз і багато природи: в королівському Instagram показали кадри з документального фільму про короля

Принцеса Анна та принц Чарльз

Документальний фільм «У пошуках гармонії: бачення короля» вже вийшов на Prime Video, а в Instagram поділилися дуже милим відео з дитинства Чарльза.

Король Чарльз

«Для мене це невід’ємна частина життя — мати зв’язок із зовнішнім світом», — говорить Чарльз у відео. У кадрах показано маленького Чарльза та його сестру принцесу Анну, а також те, як майбутній король проводить час зі своїм батьком - принцом Філіппом на природі, а також як він проводить так само час вже зі своїми дітьми - принцами Вільямом і Гаррі.

Це 90-хвилинний документальний фільм про головний принцип життя і діяльності короля як принца і монарха: «ми — частина природи, а не відокремлені від неї», — каже Чарльз.

Відомо, що озвучила фільм акторка Кейт Вінслет, вона була присутня і на показі картини у Віндзорському замку.