- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 202
- Час на прочитання
- 1 хв
Маленький принц із гарбузом: Уельські опублікували миле фото сина Луї
Принц та принцеса Уельські вперше поділилися постом, присвяченим Геловіну, опублікувавши архівне фото свого молодшого сина — принца Луї.
На своїй сторінці в Instagram члени британської королівської родини опублікували архівне фото свого молодшого сина, принца Луї, який святкує Гелловін.
«Щасливого Геловіну! 🎃», — написали Кетрін та Вільям у підписі, додавши, що знімок було зроблено Кейт, коли Луї був у віці одного року.
На фотографії видно, як маленький принц нахиляється, щоб підняти великий гарбуз, що лежить перед ним.
Уельські завжди святкували Гелловін, але ніколи публічно не ділилися жодними фотографіями. До цього, 2019 року, Кейт була помічена в місцевому супермаркеті в Норфолку разом із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, які обирали костюми на Геловін.
Нагадаємо, раніше ми показували, як Гайді Клум перетворилася на гігантську відірвану кисть.