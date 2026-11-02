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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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202
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1 хв

Маленький принц із гарбузом: Уельські опублікували миле фото сина Луї

Принц та принцеса Уельські вперше поділилися постом, присвяченим Геловіну, опублікувавши архівне фото свого молодшого сина — принца Луї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Луї

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

На своїй сторінці в Instagram члени британської королівської родини опублікували архівне фото свого молодшого сина, принца Луї, який святкує Гелловін.

«Щасливого Геловіну! 🎃», — написали Кетрін та Вільям у підписі, додавши, що знімок було зроблено Кейт, коли Луї був у віці одного року.

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

На фотографії видно, як маленький принц нахиляється, щоб підняти великий гарбуз, що лежить перед ним.

Уельські завжди святкували Гелловін, але ніколи публічно не ділилися жодними фотографіями. До цього, 2019 року, Кейт була помічена в місцевому супермаркеті в Норфолку разом із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, які обирали костюми на Геловін.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Гайді Клум перетворилася на гігантську відірвану кисть.

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