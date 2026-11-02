Маленький принц із гарбузом: Уельські опублікували миле фото сина Луї

Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

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На своїй сторінці в Instagram члени британської королівської родини опублікували архівне фото свого молодшого сина, принца Луї, який святкує Гелловін.

«Щасливого Геловіну! 🎃», — написали Кетрін та Вільям у підписі, додавши, що знімок було зроблено Кейт, коли Луї був у віці одного року.

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Принц Луї / © Instagram принца і принцеси Уельских

На фотографії видно, як маленький принц нахиляється, щоб підняти великий гарбуз, що лежить перед ним.

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Уельські завжди святкували Гелловін, але ніколи публічно не ділилися жодними фотографіями. До цього, 2019 року, Кейт була помічена в місцевому супермаркеті в Норфолку разом із принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою, які обирали костюми на Геловін.

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