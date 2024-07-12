Мали ідеальний вигляд: Меган Маркл та принц Гаррі відвідали церемонію нагородження

Британський принц Гаррі та його дружина — колишня акторка Меган Маркл — відвідали вручення премії ESPY (скорочено від Excellence in Sports Performance Yearly Awards) — щорічний захід, що проводиться від 1993 року, в якому відзначаються індивідуальні та командні спортивні досягнення. Принц Гаррі був удостоєний почесної премії Пета Тілмана на знак визнання його служби в британських збройних силах і роботи з Invictus Games.

Принц Гаррі, Меган Маркл та Серена Вільямс / Фото: Getty Images

Пара з'явилася в лаконічному вечірньому вбранні і позувала з відомою тенісисткою Сереною Вільямс. Меган була на заході в білій сукні від Oscar de la Renta, яку поєднала з чорними босоніжками від Céline та прикрасами – каблучкою від RODI, парою діамантових сережок, а також браслетом The Love від Cartier. Волосся Меган зібрала в гладкий пучок, а також зробила вечірній лаконічний макіяж із сяйними тінями.

Гаррі ж з'явився на заході у чорному костюмі та білій сорочці. Образ герцога Сассекського доповнювали чорна тонка краватка та лаковані туфлі на шнурках.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

У своїй промові подяки Гаррі сказав, що ця нагорода призначена не йому, а ветеранам і військовослужбовцям, які роблять Invictus Games щорічними.

"Правда в тому, що я стою тут не як принц Гаррі, лауреат премії Пета Тіллмана, а як голос від імені Фонду Invictus Games і тисяч ветеранів та військовослужбовців із понад 20 країн, які зробили Invictus Games реальністю. Ця нагорода належить їм, а не мені", — сказав він.

"Тим не менш, для мене дуже важливо за кожної нагоди відзначати досягнення, дух і мужність цих союзників, спортсменів та їх чудових сімей, особливо в такі вечори, як цей, перед такими людьми, як ви. Такі моменти допомагають нам достукатися до тих, хто найбільше потребує Invictus, і скоротити кількість ветеранів, які накладають на себе руки, більш ніж на 20 на день тільки в цій країні", — продовжив принц.

Нагадаємо, що Invictus Games — міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх і чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Аналогічні параолімпійським іграм ці змагання проводяться в різних країнах від 2014 року за ініціативи принца Гаррі. Минулого року Юлія "Тайра" Паєвська здобула медаль на Invictus Games, яку літо 2022 року було звільнено з російського полону.

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