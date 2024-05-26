Мали приголомшливий вигляд: онук Грейс Келлі на Каннському кінофестивалі з дружиною-красунею

Від 25 липня 2015 року П'єр Казірагі — син принцеси Монако Кароліни та онук Грейс Келлі — одружений з італійською аристократкою та журналісткою Беатріче Борромео, з якою він зустрічався 7 років до їхнього весілля. У цьому шлюбі у подружжя народилося два сини — Стефано та Франческо. Пара вкрай рідко виходить у світ і говорять про них дуже мало, хоча їх цілком чесно можна назвати іконами стилю і однією з найкрасивіших сучасних аристократичних подружжь.

22 травня П'єр та Беатріче відвідали разом прем'єру фільму "Граф Монте-Крісто", яка відбулася в межах 77-го щорічного Каннського кінофестивалю. На червону доріжку вони вийшли тримавшись за руки.

На 38-річній Беатрічі була оксамитова сукня баклажанового відтінку від Модного дому Dior, яка мала квадратне декольте, широкі бретелі та спідницю зі складками. Її талію прикрашав тонкий пояс із пряжкою, а також вона доповнила вбрання клатчем та босоніжками. Завершували образ прикраси із діамантами. П'єр же віддав перевагу синьому костюму з чорними шовковими лацканами, який носив у поєднанні з краваткою-метеликом та білою сорочкою.

П'єр Казірагі і Беатріче Борромео / Фото: Getty Images

Також Кінофестиваль відвідала і старша сестра П'єра – Шарлотта Казірагі. Вона з'явилася на червоній доріжці у білій сукні від Chanel, яку поєднала із сріблястим клатчем.

Шарлотта Казірагі / Фото: Getty Images

Читайте також:

77-й Канський кінофестиваль у фотографіях (51 фото)