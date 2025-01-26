Мали щасливий вигляд: яким було найромантичніше фото княгині Шарлін та князя Альбера II

У зв'язку з її святом ми вирішили пригадати одне з перших побачень Шарлін та її чоловіка Альбера II, князя Монако, за якого вона вийшла заміж 2011 року.

Ці фото було зроблено у Турині під час зимових Олімпійських ігор 2006 року. Це була вже друга зустріч Шарлін та Альбера, під час якої між ними зав'язалися романтичні стосунки.

А познайомилася пара 2000 року під час змагань із плавання в Монако.

На цьому архівному знімку, який воістину можна назвати одним із найромантичніших у пари, Альбер тримає Шарлін за руку і цілує їй руку, а вона при цьому широко усміхається і, мабуть, дуже щаслива. Фото було зроблено на церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор 2006 в Італії, 10 лютого 2006 на Олімпійському стадіоні в Турині.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Нагадаємо, пара у шлюбі вже 14 років і виховують двох дітей-близнюків – принца Жака (спадкоємця князівства) та принцесу Габріеллу. Їм по 10 років.

Принц Жак та принцеса Габріелла з батьками / Фото: Associated Press

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