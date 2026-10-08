Мали гарний вигляд: Бріжит Макрон і Ельке Бюденбендер повечеряли з чоловіками у ресторані в Парижі

Еммануель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Реклама

Бріжит Макрон та Ельке Бюденбендер разом зі своїми чоловіками — президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром — повечеряли у ресторані Café de la Rotonde у Парижі. Німецьке президентське подружжя перебуває у Франції з дводенним державним візитом.

Емманюель і Бріжит Макрони та Франк-Вальтер Штайнмаєр і Ельке Бюденбендер / © Getty Images

Бріжит цього вечора була одягнена у темно-синє вбрання, яке складалося зі спідниці до колін і жакета цікавого крою з асиметричною застібкою. На одному плечі у неї були два великі золоті ґудзики. Аутфіт пані Макрон доповнила об’ємною перукою з чубчиком й улюбленим макіяжем смокі-айс.

Реклама

Ельке Бюденбендер постала у чорній сукні з округлим вирізом і довгими рукавами. У вухах у неї були лаконічні сережки, а на шиї — перлинне намисто. У неї була акуратна зачіска і ніжний макіяж.

Реклама

Обидві перші леді усміхалися, позуючи зі своїми чоловіками для спільного фото за столом.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у жакеті з V-подібним вирізом і золотих ланцюжках з чоловіком зустріла президента Аргентини у Парижі.

Новини партнерів