Малюк Вільям: у королівському акаунті поділилися дитячим фото принца Уельського

У королівському акаунті в Instagram привітали принца Вільяма з днем народження. Сьогодні принцу Уельському виповнюється 42 роки.

Кадр на якому зображений маленький Вільям разом зі своїм батьком Чарльзом опублікували в Instagram сторіз. На чорно-білому фото написано: "Бажаємо щасливого дня народження принцу Уельському".

Принц Чарльз та принц Вільям / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Також раніше в акаунті принца та принцеси Уельських був опублікований інший знімок принца Вільяма з його трьома дітьми, який зробила його дружина принцеса Кейт під час сімейної прогулянки пляжем.

Шанувальники захопилися такою незвичайною фотографією і приєдналися до теплих привітань для Вільяма цього дня.

Нагадаємо, напередодні Вільям відвідав футбольний матч Євро-2024, де зустрівся з королем Данії Фредеріком X та його дочкою принцесою Жозефіною.

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