Мама герцогині Кембриджської розповіла, як проведе час із онуками напередодні Різдва

Мама герцогині Кембриджської трохи розповіла про те, як проводить передріздвяні дні зі своїми онуками.

Цього року Керол Міддлтон планує організувати ще одне Різдво, яке запам'ятається її онукам. Нещодавно 66-річна жінка розповіла в Instagram своєї компанії Party Pieces про свої плани прикрасити будинок. У Керол п'ятеро онуків – троє дітей Кейт та принца Вільяма (принц Джордж, принцеса Шарлотта та принца Луї), а також двоє дітей Піппи Міддлтон та Джеймса Метьюза – Артур та Грейс.

"Цього року ми знову плануємо поставити дві різдвяні ялинки: одну для дітей, яку вони прикрасять, а іншу я прикрашу сама", — сказала вона. Цього року сім'я зможе зібратися разом, на відміну від минулого, коли ялинку Керол із онуками вбирала віртуально, пише People.

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

"Для мене дійсно важливо те, що моя сім'я почувається згуртованою. Зазвичай я дозволяю своїм онукам допомагати мені прикрасити ялинку. Цього року я попрошу їх через відеозв'язок вирішити, яку прикрасу куди помістити. Можливо, пізніше її доведеться зі смаком переробити!.." — сказала тоді Міддлтон в одному з інтерв'ю. Цього року, на щастя, сім'я зможе повеселитися та зібратися разом.

Минулого тижня Керол разом із рештою сім'ї підтримувала Кейт, коли члени королівської сім'ї організували її перший в історії концерт різдвяних гімнів у Вестмінстерському абатстві. На заході були присутні Майкл і Керол Міддлтони, Піппа Міддлтон, Джеймс Міддлтон та його дружина Алізе Тевене.

Керол Міддлтон із чоловіком Майклом та молодшою дочкою Піппою / Getty Images

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