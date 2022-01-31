Мама герцогині Кембриджської святкує 67-річчя: опубліковано миле фото

Мама герцогині Кембриджської – Керол – святкує сьогодні 67-річчя.

Акаунт Party Pieces в Instagram привітав Керол Міддлтон з днем ​​народження, опублікувавши зворушливий сімейний знімок на якому бізнес-вумен зображена разом із трьома дітьми, Кейт, Піппою та Джеймсом Міддлтонами на початку своєї кар'єри.

На чорно-білому знімку 1989 року Керол дивиться просто в камеру, розклавши святкові сумки і аксесуари на столі перед нею. Старша дочка і майбутня королівська особа герцогиня Кейт, якій тоді було сім років, зображена в джемпері, сорочці з коміром і паперовому капелюсі, коли вона трубить у ріжок стоячи поряд зі своєю матір'ю.

Також на фото є молодша донька Піппа, якій тоді було п'ять років і молодший син Джеймс, він зображений позаду в милому капелюсі в горох.

В підписі до фотографії зазначено: "З найщасливішим днем ​​народження, видатний організаторе вечірок! Ми сподіваємося, що у вас буде найчарівніший день".

Ця фотографія була опублікована на вебсайті Party Pieces 2017 року, коли Керол святкувала 30-річчя свого бізнесу.

Керол Міддлтон з дочкою Кетрін / Getty Images

Нагадаємо, 9 січня герцогиня Кембриджська відсвяткувала своє 40-річчя, і Кенсінгтонський палац поділився трьома приголомшливими новими портретами Кейт, щоб розповісти про цю визначну подію.

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