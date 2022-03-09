Мама Ілона Маска підтримала українців та показала тематичні світлини

73-річна Мей Маск – мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця – продовжує підтримувати український народ.
Мей Маск продовжує підтримувати український народ. В Instagram Stories вона опублікувала серію світлин на українську тематику: вулицю Бучі зі спаленими танками російських окупантів, звернення Олени Зеленської до світових ЗМІ, українських дітей, які просять зупинити війну, українських військових жінок, хмарочоси у Нью-Йорку, які світяться у кольорах українського прапора, фото з візиту Мей до Києва, на якому її супроводжують міцні бодігарди.
Нагадаємо, раніше Маск записала відеозвернення-підтримку для українців. На відео бізнесвумен постала у сукні-вишиванці від української дизайнерки Юлії Магдич. Мей побажала нам перемоги.
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