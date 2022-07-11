Мама Кейт Міддлтон хоче допомогти переселенцям з України

Батьки герцогині Кембриджської – Керол та Майк Міддлтони хочуть прийняти українських біженців у своєму будинку у Беркширі.
Передбачається, що Керол та Майкл Міддлтони вивчають плани створення прибудови їхнього особняка в селі Баклбері, який вони купили десять років тому за 4,7 мільйона фунтів стерлінгів.
"Бакльбері дав прихисток великій кількості біженців, і Керол отримувала поради від мешканців села і шукала інформацію про те, як цей процес працював для інших у цьому районі", - повідомляє Daily Mail.
Серед сусідів, які вже надали притулок є телеведучий Кріс Таррант та політик-консерватор лорд Беньйон, друг Міддлтонов, який нещодавно провів захід на якому збирали кошти для біженців у його будинку.
Наближені до Керол Міддлтон люди кажуть, що вона дуже добра і хоче допомагати людям. Зараз мама Кейт Міддлтон зайнята тим, що проводить зустрічі з сусідами і хоче запозичити їхній досвід, щоб створити комфортне житло для переселенців з України.
Один з варіантів, що розглядаються, має такий вигляд, Керол хоче переобладнати вітальню в Bucklebury Manor з сімома спальнями в окреме житло для сім'ї з України.
Однак є питання, пов'язані з безпекою, які ще слід розглянути, враховуючи регулярні візити герцога та герцогині Кембриджських та їхніх трьох дітей, Джорджа, Шарлотти та Луї до будинку Міддлтонів.
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